POL-F: 170125 - 89 Frankfurt-Preungesheim/Bergen-Enkheim: Indoorplantage ausgehoben

Frankfurt (ots) - (mc) Polizeibeamte konnten am späten Montagnachmittag, den 23. Januar 2017, auf Grund einer Kontrolle in der Jaspertstraße eine Cannabisplantage in der Taschnerstraße ausheben.

Einen besonders guten Riecher bewiesen Polizeibeamte des 12. Polizeireviers, als sie am Montag ein Fahrzeug einer Verkehrskontrolle unterzogen. Als der 29-jährige die Streifenbeamten erblickte, versuchte er noch zu fliehen, was ihm jedoch durch das schnelle Eingreifen der Beamten misslang. Als die Beamten an das Fahrzeug herantraten, wurde schnell klar, dass sie fündig werden würden. Denn auf Grund von 28 Marihuana-Pflänzlingen war das Fahrzeug von dem eigentypischen Geruch des Rauschgifts durchdrungen. Es erfolgte die Festnahme und anschließend eine Wohnungsdurchsuchung des Frankfurters in Bergen-Enkheim. Hier konnten neben einigen wenigen Gramm Amphetaminen noch 18 weitere Marihuana-Pflanzen beschlagnahmt werden, die Teil einer professionellen Indoorplantage waren. Zudem wurde noch umfangreiches Anbaumaterial sichergestellt.

Der Beschuldigte wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und in Ermangelung von Haftgründen auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell