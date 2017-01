POL-F: 170124 - 86 Frankfurt-Sachsenhausen: Portemonnaie entwendet

Frankfurt (ots) - (fue) Ein 76-jähriger Frankfurter stieg am Montag, den 23. Januar 2017, gegen 14.10 Uhr, in der Darmstädter Landstraße an der Haltestelle Südfriedhof mit seinem Rollator in den Bus der Linie 36 ein. Als der Bus anfuhr, stürzte der 76-Jährige zu Boden. Daraufhin halfen dem Mann drei ihm vom Sehen her bekannte Personen wieder auf. Zudem hatte sich jedoch noch eine vierte, ihm unbekannte Person dazugesellt. Dieser Mann stieg dann an der nächsten Haltestelle aus. Noch im Bus stellte der Geschädigte den Verlust seines Portemonnaies fest. Zusammen mit den anderen Personen suchte er den Bus ab, konnte die Geldbörse jedoch nicht mehr auffinden. Bei ihr handelt es sich um eine schwarze Herrengeldbörse aus Leder, in der sich etwa 150 EUR Bargeld, die Krankenversicherungskarte, eine Bankkarte sowie der Personalausweis des Geschädigten befanden. Der Unbekannte wird beschrieben als etwa 180 cm groß, schlank, mit einer Wollmütze bekleidet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell