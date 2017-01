POL-F: 170123 - 81 Frankfurt-Innenstadt: Unbekannte rauben Luxusuhr

Frankfurt (ots) - (ne) Am frühen Sonntagmorgen zwischen 04:00 und 05:00 Uhr raubten unbekannte Täter einem 34-Jährigen in der Kaiserhofstraße/Hochstraße seine Rolex-Armbanduhr. Von hinten näherten sich die Täter und traten ihrem Opfer in die Beine, welches daraufhin zu Boden fiel. Dann traten und schlugen die Männer den 34-Jährigen mehrfach und forderten die Herausgabe der Luxusuhr. Schließlich entrissen die Räuber dem Mann das Objekt ihrer Begierde und flüchteten in unbekannte Richtung. Der 34-Jährige, welcher durch den Überfall leichte Verletzungen davontrug, begab sich zu einem Revier und erstattete Anzeige. Er konnte einen der Männer als etwa 185 cm groß und als kräftig gebaut beschreiben. Zudem hatte er kurz geschorene, schwarze Haare und trug einen leichten Bart. Ein weiterer Täter soll eine weiße Jacke getragen haben. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer: 069 - 755 53111 entgegen.

