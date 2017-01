POL-F: 170123 - 80 Frankfurt-Bockenheim/Innenstadt: Gestohlener Mercedes-SUV sichergestellt- mutmaßliches Diebespaar geschnappt

Frankfurt (ots) - (ne) Zur falschen Zeit am falschen Ort war am Sonntagabend ein mutmaßliches Diebespärchen. Ihr grauer Mercedes ML wurde an der Anschlussstelle Miquelallee von der BAB 66 kommend von einem Lesegerät erfasst und als gestohlen eingestuft.

Der 21-jährige Fahrer und seine 22 Jahre alte Begleiterin ahnten nicht, dass sie soeben von dem sogenannten AKLS (Automatischen Kennzeichenlesesystem) der Frankfurter Polizei erfasst und als positiven Treffer markiert wurden. Sie setzten ihre Fahrt unbeirrt in Richtung Innenstadt fort, wo sie den SUV auf einen Parkplatz an der Zeil abstellten. Zivilbeamte des 1. Polizeireviers legten sich auf die Lauer und warteten, dass die beiden Verdächtigen zum Fahrzeug zurückkehrten. Als die zwei mutmaßlichen Pkw-Diebe wieder ins Auto steigen wollten, erfolgte die Festnahme.

Die Ausrede zur nicht vorhandenen Fahrerlaubnis des 21-Jährigen war genauso realitätsfremd, wie die Ausführungen zu dem angeblich rechtmäßigen Erwerb des Fahrzeugs. Fest steht, dass der Mercedes vor Weihnachten letzten Jahres in Schmitten entwendet worden war und nun von der Polizei sichergestellt wurde.

Ob es sich bei dem festgenommenen Pärchen um die tatsächlichen Pkw-Diebe handelt, müssen jetzt die weiteren Ermittlungen ergeben. Beide Personen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

