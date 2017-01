POL-F: 170122 - 79 Frankfurt-Westend: Flucht vor Kontrollstelle

Frankfurt (ots) - (fue) Am Samstag, den 21. Januar 2017, gegen 04.50 Uhr, führten Beamte des 13. Polizeirevieres Verkehrskontrollen in der Theodor-Heuss-Allee, in Höhe der Emil-Sulzbach-Straße, durch.

Dort fiel ihnen ein 3er BMW auf, dessen Fahrer sich aus Richtung der Ludwig-Erhard-Anlage genähert hatte, dann jedoch wendete und entgegen der Fahrtrichtung flüchtete.

Mit einem Funkwagen nahmen die Beamten daraufhin die Verfolgung des Flüchtigen auf und forderten noch weitere Kräfte zur Verstärkung an.

Auf seinem Weg Richtung Baseler Straße überfuhr der Flüchtige mehrere Rotlicht zeigende Ampeln und fuhr dabei mit einer Geschwindigkeit von bis zu 80 km/h. In Höhe der Baseler Straße 27 gelang es dem Funkwagen, sich seitlich neben den BMW zu setzen. Dessen Fahrer zog daraufhin nach rechts und kollidierte so mit dem Polizeiwagen, einem Opel Zafira. Danach öffnete er die Fahrertür, offensichtlich in der Absicht zu Fuß zu flüchten. Dabei übersah er jedoch die sich von hinten nährende Straßenbahn der Linie 16, die mit der Tür des BMW kollidierte.

Im Anschluss konnte der Fahrer, ein 29-jähriger Mann aus Neu-Isenburg, festgenommen werden. Er stand offensichtlich unter Alkoholeinfluss, eine Blutentnahme wurde durchgeführt. Er war auch nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Durch die Fahrmanöver des 29-Jährigen wurde niemand verletzt, an den Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell