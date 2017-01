POL-F: 170120 - 76 BAO "Bahnhofsgebiet": Festnahmen zweier Dealer, Schließung zweier Lokalitäten wegen Hygienemängeln

Frankfurt (ots) - (re) Die täglichen Maßnahmen der BAO "Bahnhofsgebiet" werden in unveränderter Intensität fortgesetzt. Gestern Abend und heute in den frühen Morgenstunden wurden Dealer mit hohen Mengen Crack und Haschisch festgenommen. Zwei Lokalitäten mussten gestern wegen gravierender Hygienemängel schließen.

Erheblichen Widerstand bei seiner Festnahme leistete heute um 06.15 Uhr ein 38 Jahre alter Marokkaner, der sein Drogen-Versteck in der Straße Am Hauptbahnhof leeren wollte. Dort war aber nichts mehr zu holen, da es schon gestern durch die Polizei entdeckt und die 49 Plomben mit insgesamt 11 Gramm Crack sichergestellt wurden. Der Dealer schlug bei der Festnahme derart um sich, dass ein Polizist ein Stück eines Schneidezahns einbüßte.

Gestern Abend geriet ein 34-jähriger Marokkaner in eine Kontrolle der Stadtpolizei in der Düsseldorfer Straße. Bei ihm wurden knapp 500 Gramm Haschisch aufgefunden, was ebenfalls die Festnahme zu Folge hatte.

Das sichergestellte Rauschgift in diesen beiden Fällen hat einen Straßenverkaufswert von etwa 6.300 Euro.

Bei Gewerbekontrollen der Stadtpolizei wurden in zwei Lokalitäten in der Taunusstraße und der B-Ebene derart heftige Hygienemängel festgestellt, dass sie unverzüglich schließen und nun den Schimmelbefall erstmal bekämpfen müssen.

Seit Beginn der BAO "Bahnhofsgebiet" wurden täglich Maßnahmen durchgeführt. Bisher wurden 12.275 Personen kontrolliert. 504 Personen wurden festgenommen. Hierzu zählen auch vorläufige Festnahmen, etwa zur Identitätsfeststellung. 1.057 Platzverweise und 29 Aufenthaltsverbote wurden ausgesprochen. Es wurden 1.244 Strafanzeigen gefertigt, 660 davon wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz. 27 Personen befinden sich in Untersuchungshaft.

Insgesamt konnten bislang knapp drei Kilogramm Rauschgift sichergestellt werden.

