POL-F: 170120 - 74 Frankfurt-Bornheim: Ehepaar trotzt Trickdieben

Frankfurt (ots) - (em) Am Donnerstag, den 19. Januar 2017, schlug ein Ehepaar in der Kettelerallee zwei Trickdiebinnen in die Flucht.

Zwei junge Frauen klingelten gegen 14.20 Uhr bei dem Ehepaar und baten um Stift und Zettel. Die 77-Jährige und ihr 84-jähriger Ehemann halfen den beiden gerne. Sie ließen sie in den Wohnungsflur hinein, versperrten jedoch den Weg in das Schlaf- und Wohnzimmer. Damit ging der mutmaßliche Plan der beiden Täterinnen nicht auf: Sich in der Wohnung nach Wertsachen umsehen. Als die Eheleute mit der Polizei drohten, setzten die beiden Damen zur Flucht an.

Die Ermittlungen dauern an.

