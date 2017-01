POL-F: 170119 - 68 Frankfurt-Griesheim/Gallus/Bahnhofsviertel: Beschuss mit Stahlkugeln - Festnahme eines 14- und 16-Jährigen

Frankfurt (ots) - (em) Am 18. Januar 2017 gelang die vorläufige Festnahme eines Duos, welches im Verdacht steht, vier Kinder mit Stahlkugeln beschossen zu haben. Möglicherweise sind die beiden für weitere Fälle verantwortlich, bei denen unter anderem fahrende Straßenbahnen sowie ein Mann zu Schaden gekommen sind.

Die Polizei ermittelt in fünf Fällen wegen Sachbeschädigung, in zwei Fällen wegen gefährlicher Körperverletzung und in drei Fällen wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. In dem Zeitraum vom 04. Januar 2017 bis zum 15. Januar 2017 wurden unter anderem fahrende Straßenbahnen sowie Fensterscheiben einer Kindertagesstätte, einer Wohnung und eines parkenden Lkw mit einem unbekannten Gegenstand beschossen. In einem weiteren Fall kam sogar ein Mensch zu Schaden: Am 10. Januar 2017 richteten unbekannte Jugendliche ihre Waffe auf vier Männer an einer Bushaltestelle in der Waldschulstraße. Einer der Männer erlitt eine kleine Platzwunde im Gesicht.

Nach umfangreichen polizeilichen Maßnahmen erfolgte am Mittwoch die Festnahme eines 14- und 16-Jährigen. Als die Polizei die Wohnungen der jeweiligen Tatverdächtigen durchsuchte, fand sie mehrere Stahlkugeln sowie eine CO2-Schusswaffe auf. Zum Führen einer solchen Waffe ist ein Waffenschein notwendig über den die beiden nicht verfügen. Es wird vermutet, dass die Zwei am 11. Januar 2017 eine Gruppe von vier Kindern im Alter von 11 bis 14 Jahren beschossen haben. Eines der Opfer erlitt eine leichte Verletzung am Bein.

Die beiden mutmaßlichen Täter wurden nach der Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder in die Obhut der Eltern entlassen. Inwieweit sie für die anderen Taten verantwortlich sind, ist bislang nicht bekannt. Die Ermittlungen dauern an.

