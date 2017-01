POL-F: 170119 - 66 Frankfurt-Innenstadt: Brandstiftung

Frankfurt (ots) - (fue) Ein 41-jähriger Frankfurter steht im Verdacht am Mittwoch, den 18. Januar 2017, gegen 18.20 Uhr, in seiner Wohnung in der Stoltzestraße eine Plastiktüte mit Unrat entzündet zu haben. Als die Einsatzkräfte vor Ort erschienen, versuchte er, diese mit einem Besen am Betreten der Wohnung zu hindern. Trotz massiven Widerstandes gelang es der Polizei, den 41-Jährigen zu überwältigen und aus der Wohnung zu verbringen. Da er geistig stark verwirrt erschien, wurde er in die Psychiatrie eines Krankenhauses überstellt. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden, es entstand Sachschaden. Ein Beamter verletzte sich durch die Widerstandhandlungen leicht an der linken Hand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell