POL-F: 170119 - 65 Frankfurt-Niederursel: Trickdiebstahl

Frankfurt (ots) - (fue) Am Mittwoch, den 18. Januar 2017, gegen 13.35 Uhr, wurde eine 76-jährige Frankfurterin im Treppenhaus ihres Mehrfamilienhauses im Weißkirchener Weg von zwei ihr unbekannten Frauen angesprochen.

Eine der Frauen bat darum, die Toilette benutzen zu dürfen, die andere bat um einen Zettel. Die Geschädigte ließ die beiden Frauen in ihre Wohnung und man begab sich in die Küche. Dort wurde die 76-Jährige darum gebeten, einige Worte auf einen Zettel zu notieren, da man selbst dies wegen der Sprache nicht so gut könne. Als die erste Frau von der Toilette zurückkam, verließen sie die Wohnung. Erst im Anschluss bemerkte die Geschädigte, dass ein Armband und eine Halskette im Wert von zusammen etwa 400 EUR entwendet worden waren.

Täterbeschreibung:

1. Täterin: Etwa 25 Jahre alt und ca. 165 cm groß. Von schlanker Statur mit kurzen, braunen Haaren, stark geschminkt. Sprach Deutsch mit Akzent und führte eine Handtasche mit sich. Ausländisches Erscheinungsbild. 2. Täterin: Etwa 35 Jahre alt und ca. 160 cm groß. Korpulente Figur, braune Haare, ungeschminkt, sprach Deutsch mit Akzent. Ausländisches Erscheinungsbild.

