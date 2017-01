POL-F: 170118 - 59 Frankfurt-Bahnhofsviertel: Verkehrsunfall

Frankfurt (ots) - (fue) Eine 61-jährige Frau aus Schwalbach am Taunus hatte am Dienstag, den 17. Januar 2017, gegen 14.00 Uhr, ihren Pkw, einen Opel Corsa, am rechten Straßenrand der Münchener Straße, in Höhe der Hausnummer 42 geparkt. Als sie den Wagen wieder ausparken wollte, um damit in Richtung des Hauptbahnhofes zu fahren, übersah sie offensichtlich die sich von hinten nähernde Straßenbahn.

Um eine Zusammenprall zu vermeiden, musste der 49-jährige Straßenbahnführer eine Vollbremsung einleiten, wodurch einige Fahrgäste zu Fall kamen. Darunter befand sich auch die Mutter eines vier Monate alten Kindes. Der Kinderwagen fiel um und das Kind prallte auf den Boden. Da Verletzungen nicht auszuschließen waren, wurde für das Kleinkind ein Rettungswagen bestellt. Die Besatzung entschloss sich zur Verbringung in ein Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand kein Sachschaden.

