POL-F: 170118 - 58 Frankfurt-Gutleutviertel: Körperverletzung

Frankfurt (ots) - (fue) Am Dienstag, den 17. Januar 2017, gegen 19.30 Uhr, trafen sich am Gleis 10 im Frankfurter Hauptbahnhof zufällig zwei Männer im Alter von 29 und 24 Jahren. Angeblich bestand ehemals ein Arbeitsverhältnis woraus noch Lohnforderungen in Höhe von 100 EUR gegen den 24-Jährigen resultieren sollen. Schon der Summe wegen kam es zu zunächst lautstark geführten Auseinandersetzungen, die sich bis zur gegenseitigen Körperverletzung, auch unter Einsatz eines Schlagstockes und Pfefferspray, steigerten.

Der 29-Jährige entriss dem 24-Jährigen zudem den Rucksack und flüchtete damit in Richtung der Gutleutkaserne, immer verfolgt durch den 24-Jährigen. Letztlich lief der 24-Jährige zum 4. Polizeirevier um Anzeige zu erstatten, wieder in Begleitung des 29-Jährigen. Von den Beamten musste jedoch zuerst ein Rettungswagen bestellt werden, um die Verletzungen, die sich die beiden zugefügt hatten, zu versorgen. Die Ermittlungen in der Sache dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell