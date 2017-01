POL-F: 170116 - 54 Frankfurt-Bahnhofsviertel: Festnahme nach Pkw-Aufbruch

Frankfurt (ots) - (fue) Am Sonntag, den 15. Januar 2017, gegen 02.10 Uhr, ertönte die Alarmanlage eines in der Elbestraße geparkten Pkw der Marke Chevrolet. Davon aufgeschreckt begab sich der Besitzer des Wagens auf die Straße und musste feststellen, dass die Seitenscheibe eingeschlagen worden war. Der Beschuldigte stand noch neben dem Wagen und bedrohte den Eigentümer mit einem Schraubendreher. Schließlich suchte er sein Heil in der Flucht, konnte jedoch von der Besatzung eines Funkwagens festgenommen werden. Bei ihm handelt es sich um einen 46-jährigen Frankfurter. Das Stehlgut, ein Mobiltelefon, ein iPod und etwa 20 EUR Bargeld, konnte neben dem Schraubendreher bei ihm aufgefunden werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell