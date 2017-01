POL-F: 170113 - 45 Frankfurt-Bornheim: Festnahme nach versuchter Brandstiftung

Frankfurt (ots) - (fue) Am Freitag, den 13. Januar 2017, beobachtete ein Zeuge eine zunächst unbekannte Person, die sich über etwa zwei Stunden hinweg in der Nähe eines Anwesens in der Wittelsbacherallee aufhielt.

Gegen 04.40 Uhr drückte diese Person dann ein Kellerfenster des Mehrfamilienhauses ein und warf einen brennenden Gegenstand in den Keller. Der Zeuge begab sich daraufhin sofort nach unten und löschte die bereits etwa einen Meter hohen Flammen. Ein Gebäudeschaden entstand dabei nicht. Personen wurden nicht verletzt.

Anschließend nahm er die Verfolgung des Tatverdächtigen auf und informierte die Polizei, die den Mann, einen 35-jährigen Frankfurter, festnehmen konnte. Er führte diverse Schnüre und ein Messer mit sich. Die Ermittlungen in der Sache dauern an.

