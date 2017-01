POL-F: 170112 - 42 Frankfurt-Innenstadt/Bahnhofsviertel: Polizei und Stadtpolizei kontrollieren Bars

Frankfurt (ots) - (ne) Gestern Abend haben Beamte des 1. Polizeireviers, sowie der Direktion Mitte gemeinsam mit der Stadtpolizei verschiedene Diskotheken und Clubs in der Stephanstraße, der Weißfrauenstraße, Am Salzhaus, in der Alten Gasse, sowie in der Taunusstraße kontrolliert.

Hierbei konnten neben gewerberechtlichen Verstößen auch Straf- und Ordnungswidrigkeitsverfahren gegen Besucher der Lokalitäten eingeleitet werden. In einem Club in der Taunusstraße wurden zwei Aufenthaltsverstöße festgestellt. Eine Person wurde wegen des illegalen Aufenthalts in die Haftzellen gebracht. Gegen zwei weitere Gäste mussten Verstöße gegen das Waffengesetz wegen Mitführens eines Teleskopschlagstockes und eines Einhandmessers geahndet werden. Auch in einem Club am Salzhaus stellten die Beamten einen herrenlosen Schlagstock sicher, zu dem sich kein Eigentümer bekannte. In einer Bar in der Alten Gasse konnten zwei Personen ebenfalls keinen gültigen Aufenthaltstitel nachweisen. Auch sie kamen in das Polizeigewahrsam.

Die Polizei lobt die gute und effektive Zusammenarbeit mit den Kontrollkräften der Stadt.

