POL-F: 170112 - 39 Frankfurt-Innenstadt: Tourist um 7.500 Euro bestohlen

Frankfurt (ots) - (ne) Ein 43-jähriger albanischer Tourist ist gestern Abend gegen 18:00 Uhr Opfer unbekannter Trickdiebe geworden, als er mit seiner Frau ein Abendessen in einem Restaurant auf der Zeil genießen wollte.

Ganze 7.500 Euro Bargeld und seinen Reisepass büßte der Tourist aus Tirana ein. Den unbekannten Trickdieben gelang es offensichtlich unbemerkt in die Außentasche seiner Jacke zugreifen, welche er über seinen Stuhl gehängt hatte. Weder er noch seine Frau hatten irgendetwas davon mitbekommen. Auch die anderen Gäste in dem Lokal konnten keine konkreten Hinweise geben. Zwei Damen am Nachbartisch äußerten lediglich vage Vermutungen zu zwei ihnen aufgefallenen Personen.

Dabei soll es sich zum einen um einen Mann im Alter von 30-35 Jahren gehandelt haben. Er hatte eine sportliche Figur und war südländischer Herkunft. Er trug einen Bart, sowie ein kariertes Hemd, eine Jacke mit rotem Innenfutter, eine feine, graue Hose, schwarze Schuhe und hatte zwei "Primark"-Tüten dabei.

Zum anderen fiel eine Frau im Alter von 30-40 Jahre auf, von schlanker Gestalt, etwa 160 cm groß. Sie trug ein auffälliges rotes Top. Ihre Kleidung wurde als "Casual Business" bezeichnet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell