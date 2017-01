POL-F: 170112 - 37 Frankfurt-Eschersheim: Person mit Schreckschusswaffe festgenommen

Frankfurt (ots) - (ne) Ein 31-jähriger Mann aus Frankfurt hatte gestern Vormittag gegen 10:00 Uhr eine Kindergartengruppe, die an der Nidda in Höhe der Maybachbrücke spazieren war, einen gehörigen Schrecken eingejagt. Die Polizei konnte den Mann festnehmen.

Die Gruppe von neun Kleinkindern und ihre Erzieherinnen waren am Niddaufer unterwegs, als ihnen der geistig verwirrte Mann von der Maybachbrücke aus unverständliche Dinge zurief. Als er schließlich noch eine Pistole aus seiner Jacke zog, alarmierte eine der Erzieherinnen die Polizei. Während die Kinder schnellen Schrittes in ihre Kita zurückeilten, fahndete die Polizei nach dem Unbekannten. Schließlich konnten die Beamten den 31-Jährigen am S-Bahnhof Galluswarte festnehmen.

Hier zeigte der als Drogenkonsument eingestufte Mann seine Schreckschusswaffe direkt vor, welche ihm die Beamten sofort abnahmen. Der 31-Jährige stand augenscheinlich unter Drogeneinfluss. Bei seiner Durchsuchung fanden die Beamten zwei Tütchen mit einer Haschisch-Mischsubstanz. Die Polizei ermittelt nun wegen Bedrohung mit Schusswaffe und des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetzes.

