POL-F: 170103 - 10 Frankfurt-Ginnheim: Mülltonnen in Brand gesetzt

Frankfurt (ots) - (em) In der letzten Nacht kam es in der Franz-Werfel-Straße zu mehreren Bränden, welche durch die Feuerwehr gelöscht werden konnten.

Gegen 03.00 Uhr brannte ein Müllcontainer in der Franz-Werfel-Straße. Eine halbe Stunde später stand in derselben Straße eine weitere Mülltonne sowie Sperrmüll in Flammen. Die Feuerwehr konnte alle Brände löschen.

Die Brandursache ist bislang jeweils nicht bekannt. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell