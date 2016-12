POL-F: 161230 - 1241 Frankfurt-Innenstadt/Altstadt: Falschen Schein gewahrt

Frankfurt (ots) - (em) Am Mitwoch, den 28. Dezember 2016, kaufte ein junges Pärchen mit 100 Euro-Falsifikaten ein. Dank eines Zeugen konnte der 17-Jährige festgenommen werden. Seine Begleiterin konnte fliehen.

Bisherige Ermittlungen haben ergeben, dass das junge Paar in verschiedenen Läden in der Innen- und Altstadt preiswerte Gegenstände aussuchte und diese anschließend jeweils mit einem 100 Euro-Falsifikat bezahlte. Als das junge Pärchen nun erneut den falschen Schein wahren wollte, machte ihnen ein Zeuge einen Strich durch die Rechnung. Er erkannte die Fälschung und alarmierte umgehend die Polizei. Die mutmaßlichen Täter flüchteten in Richtung Dom. Schließlich gelang es dem Zeugen gemeinsam mit einem Passanten, den 17-jährigen Mann in der Domstraße bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Die junge Frau konnte fliehen.

Der 17-jährige Franzose wurde heute dem Haftrichter vorgeführt, welcher die Untersuchungshaft anordnete.

Seine Begleiterin sei etwa 160 cm groß gewesen und habe eine schlanke Figur gehabt. Ihre dunkelbraunen Haare habe sie zum Dutt gebunden gehabt. Bekleidet sei sie mit einer auberginefarbenen Winterjacke mit Kapuze und Fellbesatz am Kragen, dunkelblauen Jeans und Turnschuhen gewesen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Frankfurter Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069/755-53111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell