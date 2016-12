POL-F: 161229 - 1238 Frankfurt-Flughafen: Brand in einem Firmengebäude

Frankfurt (ots) - (ne) Am heutigen Mittag kam es in einem Firmengebäude am Frankfurter Flughafen im Bereich Gateway Gardens zu einem Brand, bei dem nach derzeitigem Stand ein Sachschaden von mehreren Millionen Euro entstanden ist.

Das Feuer entstand nach bisherigen Ermittlungen durch einen technischen Defekt an einer zu Schulungszwecken errichteten Flugzeug-Simulationseinheit. Sowohl die Einheit als auch die Halle dieses Trainingszentrums sind durch den Brand erheblich beschädigt worden. Nach der Auslösung des Brandalarms konnten alle Mitarbeiter das Gebäude unverletzt verlassen. Ein Mitarbeiter, der noch versucht hatte das Feuer mit einem Feuerlöscher zu löschen, wurde mit einer leichten Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus gebracht.

Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Die weiteren Ermittlungen müssen nun zeigen inwiefern weitere Teile des Gebäudes durch den Brand beschädigt wurden.

