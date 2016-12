POL-F: 161229 - 1236 Frankfurt-Innenstadt: Unbekannte berauben zwei junge Männer

Frankfurt (ots) - (ne) Eine Gruppe von mindestens sechs unbekannten Tätern soll gestern Nachmittag gegen 17.00 Uhr zwei 20 und 21 Jahre alte Männer an der Untermainbrücke beraubt haben.

Nach Angaben der zwei jungen Männer soll die Gruppe am Untermainkai auf die beiden Opfer zugegangen sein. Hier forderten sie unter Vorhalt eines Messers Bargeld und die Handys ihrer Opfer. Als die beiden Männer dies verweigerten sei es zu einer Rangelei gekommen, bei dem die Angreifer auch mit einem Stock zugeschlagen hätten. Schließlich flüchteten die Täter ohne Beute in unbekannte Richtung. Die beiden leicht verletzten Männer wurden im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen in ein Krankenhaus gebracht.

Die Täter wurden als ca. 170-180 cm groß und ca. 18-22 Jahre alt beschrieben. Eine Person trug einen Vollbart, eine weitere einen dunkelgrünen Parker. Alle Personen sprachen Afghanisch. Sachdienliche Hinweise nimmt die Frankfurter Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069/755-53111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell