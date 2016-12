POL-F: 161227 - 1226 Frankfurt-Nordend: Tresor entwendet

Frankfurt (ots) - (fue) Auf bislang noch unbekannte Weise drangen in der Nacht zum 26. Dezember 2016 zwei Täter in die Empfangshalle eines Hotels in der Mercatorstraße ein. Im Bereich der Rezeption stemmten sie den dort befindlichen Tresor (32x44x38 cm) aus der Wand und verschwanden damit. Eine genaue Auflistung der darin befindlichen Gegenstände liegt bislang noch nicht vor.

Die beiden Täter, die von der Überwachungsanlage aufgezeichnet wurden, werden wie folgt beschrieben:

1. Täter: Etwa 180 cm groß, maskiert mit einer weißen Maske, bekleidet mit einem schwarzen Parka mit Kapuze, einer Jeanshose mit Stofffetzen auf dem linken Hosenbein sowie dunklen Sportschuhen und Handschuhen. 2. Täter: Etwa 180 cm groß, dunkle Wollmütze mit weißen Applikationen über der Stirn. Schwarzes Halstuch, dunkle Bomberjacke, Jogginghose mit jeweils einem weißen Streifen auf den Hosenbeinen sowie einer weißen Applikation auf dem rechten Hosenbein im Bereich des Oberschenkels. Dunkle Sportschuhe und Handschuhe.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Frankfurt unter der Rufnummer 069/755-53111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell