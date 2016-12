POL-F: 161221 - 1215 Frankfurt-Bahnhofsviertel: Raubstraftat

Frankfurt (ots) - (fue) Am Mittwoch, den 21. Dezember 2016, gegen 01.25 Uhr, befand sich ein 29-jähriger Frankfurter zu Fuß unterwegs durch die Niddastraße und wurde ausgeraubt.

Etwa in Höhe des Anwesens Nummer 50 wurde er von einem ihm Unbekannten angesprochen und schließlich am linken Arm festgehalten. In der rechten Hand hielt der Täter ein Messer, welches er dem 29-Jährigen an den Hals hielt. Der Räuber forderte die Herausgabe des Bargeldes.

So erbeutete er 20 EUR, mit denen er in Richtung der Elbestraße flüchtete. Der Geschädigte informierte über sein Handy die Polizei und verfolgte den Täter. Dabei gab er immer wieder seinen Standort durch. Auf diese Weise gelang es, den Tatverdächtigen, einen 36-Jährigen aus dem Wetterauskreis, in der Kaiserstraße festzunehmen. Ein Messer und 20 EUR wurden bei ihm aufgefunden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell