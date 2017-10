POL-SE: Halstenbek - Mit 3,32 Promille und ohne Führerschein

Bad Segeberg (ots) - Am Sonntag ist es in Halstenbek zu einer Trunkenheitsfahrt mit erheblicher Alkoholisierung gekommen.

Um 17:15 Uhr teilten Zeugen der Polizei die auffällige Fahrweise eines PKWs in der Magdalenenalle mit. Das Fahrzeug war bereits einige Stunden zuvor aufgefallen, konnte aber nicht mehr angetroffen werden. Jetzt sollte der Fahrer wieder "wilde Sau" spielen. Die Beamten trafen das Fahrzeug in der Wilhelmstraße an und kontrollierten den Fahrer. Ein schwankender Gang und eine verlangsamte Aussprache legten den Verdacht nahe, dass er alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest mit einem Wert von stolzen 3,32 Promille bestätigte den Verdacht.

Der Führerschein konnte durch die Polizei nicht beschlagnahmt werden. Der Beschuldigte hatte gar keinen. Ihn erwartet jetzt ein Strafverfahren wegen Trunkenheit und Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Arnd Habermann

Telefon: 04551-884-2020

Handy: 0151-11717416

E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell