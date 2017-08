POL-SE: Pinneberg - Polizei sucht Zeugen nach Raub

Bad Segeberg (ots) - Gestern am frühen Morgen ist es in Pinneberg zu einem Raubdelikt gekommen, bei dem einer jungen Frau die Geldbörse und das Handy entwendet wurden. Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang um Zeugenhinweise.

Gegen 4:45 Uhr erreichte eine 27 Jahre alte Pinnebergerin mit dem Zug den Bahnhof Pinneberg und machte sich von dort aus zu Fuß auf den Heimweg. Bereits in der Bahn hatte sie das Gefühl, beobachtet worden zu sein.

In der Saarlandstraße in Höhe der Hausnummer 39 ist sie plötzlich von einem unbekannten Mann hinterrücks attackiert worden und es wurde versucht, ihr den Mund zuzuhalten. Dennoch konnte die Frau um Hilfe rufen.

Daraufhin ließ der Täter von der Frau ab und entfernte sich laufend in Richtung Richard-Köhn-Straße. Nach der Tat stellte die Frau fest, dass sowohl ihre Geldbörse als auch ihr rosa/goldfarbenes iPhone 7 fehlten.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: Ca. 19 Jahre alt, 165 cm groß, schlank, kurze schwarze Haare. Der Täter war dunkel gekleidet und um den Mund herum Bartträger. Zudem soll der Täter ein südländisches Erscheinungsbild gehabt haben.

Da die Identität des Täters bisher unbekannt ist, bittet die Polizei etwaige Zeugen, ihre Beobachtung mitzuteilen. Hinweise zu dem Geschehen nehmen die Ermittler der Kriminalpolizei Pinneberg unter 04101-2020 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell