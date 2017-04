POL-SE: Pinneberg - Polizei erbittet Hinweise nach Sachbeschädigung an PKW

Bad Segeberg (ots) - Unbekannte haben sich in der vergangenen Nacht an einem PKW im Drosselweg zu schaffen gemacht und dadurch einen Sachschaden in einer Höhe von etwa 1.000 Euro verursacht. Die Polizei sucht Zeugen.

Bislang unbekannte Personen zerstörten in der Zeit von 19.30 Uhr bis 1.30 Uhr die Fensterscheibe der Beifahrertür eines VW Passats und traten im weiteren Verlauf ohne Beute die Flucht an.

Hinweise nehmen die Ermittler der Polizei Pinneberg unter 04101-2020 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell