POL-SE: Rellingen / Halstenbek / Quickborn - Polizei erbittet Hinweise nach mehreren Einbrüchen

Bad Segeberg (ots) - Im Südosten des Kreises Pinneberg sind der Polizei im Verlauf des gestrigen Tages sechs Einbrüche gemeldet worden, infolgedessen die Ermittler der Kriminalpolizei um Hinweise aus der Nachbarschaft bitten.

Betroffen waren insbesondere die Bewohner im Bereich der Landesgrenze zur benachbarten Hansestadt Hamburg, so verschafften sich bislang unbekannte Täter in der Zeit von 15.30 Uhr bis 19.30 Uhr jeweils gewaltsam einen Zugang zu einem Einfamilienhaus im Papenmoorweg, zu einem Mittelreihenhaus in der Seestraße sowie zu einer Wohnung in der Straße Bickbargen. Die Diebe erbeuteten im Rahmen der Einbrüche Bargeld und Schmuck.

In Quickborn drangen Unbekannte in den frühen Morgenstunden in die Wohn- und Geschäftsräume eines Objektes in der Ellerauer Straße ein und nahmen ebenfalls Bargeld an sich.

In Rellingen machten sich Diebe im Verlauf des vergangenen Wochenendes an einem Fenster von Lager- und Geschäftsräumen in der Industriestraße zu schaffen und entwendeten Briefmarken im Wert von etwa 150 Euro.

Ebenfalls in Rellingen entdeckte die Bewohnerin eines Endreihenhauses in der Altonaer Straße bei ihrer Rückkehr nach Hause gegen 18 Uhr die offenstehende Eingangstür des Gebäudes und beobachtete zeitgleich zwei dunkle Gestalten mit Mütze, welche fluchtartig aus dem Haus rannten und sich über eine angrenzende Wiese entfernten. Die verständigte Polizei leitete umgehend eine intensive Fahndung mit mehreren Streifenwagen ein. Mittels eines ebenfalls eingesetzten Suchhundes konnten die Beamten den Fluchtwegüber die Wiese bis zu einem Spielplatz im Falkengrund nachvollziehen. An einem nahegelegenen Zaun entdeckten die Polizisten darüber hinaus einen Teil der Beute. Mit dem restlichen Stehlgut, bei dem es sich vornehmlich um Schmuck handelt, gelang den Tätern schlussendlich die Flucht.

Hinweise zu den Einbrüchen nimmt die Kriminalpolizei Pinneberg unter 04101-2020 entgegen.

