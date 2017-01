POL-SE: Bönningstedt - Einbruch in Bäckerei - Tresor aufgebrochen

Bad Segeberg (ots) - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag sind unbekannte Täter in eine Bäckerei in der Kieler Straße eingebrochen und haben aus einem Tresor Bargeld entwendet.

Um 04:35 Uhr ging bei der Polizei die Meldung über den Einbruchdiebstahl ein. Infolgedessen stellten die Beamten des Polizeireviers Rellingen gemeinsam mit dem Geschäftsinhaber fest, dass es Unbekannten gelungen war, gewaltsam eine Eingangstür zu öffnen und so in die Geschäftsräume einzudringen.

In den Nebenräumen der Bäckerei brachen die Täter einen Tresor auf und erbeuteten mit den Tageseinnahmen und Wechselgeld einen dreistelligen Geldbetrag.

Hinweise und Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen, verdächtigen Personen oder Fahrzeugen machen können, nimmt die Kriminalpolizei Pinneberg unter 04101-2020 entgegen.

