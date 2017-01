POL-SE: Henstedt-Ulzburg, Abschiedskoppel / Eigentümer eines beschädigten Fahrzeugs gesucht

Bad Segeberg (ots) - Am Donnerstag, dem 5.1.17, ist es in Henstedt-Ulzburg in der Straße Abschiedskoppel zu einem Verkehrsunfall gekommen, infolgedessen die Polizei nun den Eigentümer des beschädigten Fahrzeugs sucht. Am Donnerstag, zwischen 17.30 Uhr und 17.45 Uhr, fuhr eine 83-jährige Fahrzeugführerin beim Rangieren in der Straße Abschiedskoppel in der Nähe des Ärztehauses gegen ein geparktes Fahrzeug. Leider konnte die Fahrerin gegenüber der Polizei das Kennzeichen des von ihr beschädigten Fahrzeugs nicht angeben. Die Polizeistation Henstedt-Ulzburg sucht nun den Eigentümer des Wagens. Wer in der besagten Zeit in der Straße Abschiedskoppel geparkt hat und einen Schaden an seinem Fahrzeug festgestellt hat, möge sich bitte unter 04193/99130 melden.

