POL-SE: Norderstedt, Groode Wisch und Feldweg / Festnahme zweier Einbrecher dank Hinweis aus der Bevölkerung

Bad Segeberg (ots) - Am Donnerstagabend ist es in Norderstedt zu zwei Einbrüchen gekommen, infolgedessen die Polizei zwei Täter festgenommen hat. Gegen 19.10 Uhr meldete ein aufmerksamer Bürger, dass sich zwei dunkel gekleidete Personen in verdächtiger Weise Häuser im Mühlenweg und in der Tannenallee in Norderstedt ansehen würden. Die Polizisten fahndeten in dem Bereich und konnten zwei Personen, auf die die Personenbeschreibung zutraf, im Mühlenweg antreffen. Bei der Durchsuchung der beiden 20 und 23 Jahre alten Männer aus Albanien fanden die Polizisten unter anderem einen Schraubendreher, Elektrogeräte und eine Uhr. Zuvor war es zu Einbrüchen im Feldweg und in der Straße Groode Wisch gekommen. Die Polizisten nahmen die beiden Männer vorläufig fest. Die bei ihnen aufgefundenen Wertgegenstände konnten dem Wohnungseinbruch in der Straße am Feldweg zugeordnet werden. Der Einbruchsversuch in der Straße Groode Wisch konnte ebenfalls den beiden Beschuldigten nachgewiesen werden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kiel wurden die Beschuldigten am Freitag beim Amtsgericht in Norderstedt vorgeführt. Das Gericht folgte dem Antrag der Staatsanwaltschaft und erließ gegen beide Männer Haftbefehl. Sie befinden sich nun in Untersuchungshaft.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell