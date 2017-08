POL-D: Eller: Verkehrsunfall - 41-jähriger Zweiradfahrer schwer verletzt

Düsseldorf (ots) - Eller: Verkehrsunfall - 41-jähriger Zweiradfahrer schwer verletzt

Montag, 7. August 2017, 22.50 Uhr

Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei war zur Unfallzeit ein 41-jähriger Kleinkraftradfahrer auf der Karlsruher Straße aus Fahrtrichtung Eller kommend unterwegs. An der Einmündung zur Marburger Straße missachtete ein 59-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Renault beim Einbiegen in die Karlsruher Straße die Vorfahrt des Zweiradfahrers. Der Pkw touchierte das Heck des Rollers, woraufhin der Fahrer die Kontrolle über sein Zweirad (Aprillia) verlor und stürzte. Er verletzte sich dabei schwer und wurde mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in eine Klinik eingeliefert.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell