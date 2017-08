POL-D: ***Meldung aus dem Bereich der Autobahnpolizei Düsseldorf*** - A 61 - Mönchengladbach - Zwei Menschen bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Düsseldorf (ots) - ***Meldung aus dem Bereich der Autobahnpolizei Düsseldorf*** - A 61 - Mönchengladbach - Zwei Menschen bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Sonntag, 6. August 2017, 14.44 Uhr

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen der Autobahnpolizei Düsseldorf befuhr gestern Nachmittag ein 57 Jahre alter Mann aus Mönchengladbach mit seinem Daimler die A 61 in Fahrtrichtung Koblenz. Im Autobahnkreuz Mönchengladbach verlor er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug, kollidierte zunächst mit der linksseitigen Mittelschutzplanke und fuhr dann rechts in die Böschung, wo sich der Pkw überschlug und auf dem Dach liegen blieb. Der Fahrer, der vor Ort reanimiert werden musste, sowie seine 52-jährige Beifahrerin wurden in Krankenhäuser gebracht.

Für die Dauer der Bergung der Verletzten und der Unfallaufnahme musste die Richtungsfahrbahn Koblenz teilweise komplett gesperrt werden. Um 15.50 Uhr konnte die Sperrung aufgehoben werden.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell