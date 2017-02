POL-D: Stadtmitte - Zivilpolizei nimmt Gepäckdiebe auf frischer Tat fest - "EK-Pocket" ermittelt - Haftrichter

Düsseldorf (ots) - Stadtmitte - Zivilpolizei nimmt Gepäckdiebe auf frischer Tat fest - "EK-Pocket" ermittelt - Haftrichter

Mittwoch, 1. Februar 2017, 12.15 Uhr

Zivilfahndern der Düsseldorfer Polizei gelang gestern Nachmittag die Festnahme von zwei Gepäckdieben. Die beiden Männer (37 und 51 Jahre alt) hatten eine Touristin am Hauptbahnhof bestohlen und waren dabei arbeitsteilig vorgegangen. Die "EK-Pocket" hat die Ermittlungen aufgenommen. Der ältere der beiden wird heute noch dem Haftrichter vorgeführt.

Gegen 12.15 Uhr fiel den zivilen Beamten der Polizeiinspektion Mitte ein "alter Bekannter" auf, der sich fußläufig im Stadtgebiet bewegte und immer wieder in Geschäfte blickte, um augenscheinlich nach Tatgelegenheiten Ausschau zu halten. Am Busbahnhof an der Worringer Straße traf er auf seinen Komplizen. Kurze Zeit später trat das Duo an eine am Bahnsteig 5 wartende Touristin heran, die ihr Gepäck neben sich abgestellt hatte. Der 51-Jährige nahm eines der Gepäckstücke und beide Männer entfernten sich. Sofort wurden sie durch die Beamten gestoppt und festgenommen. Die entwendete Handtasche übergaben die Polizisten an die Frau, die scheinbar von der Tat nichts mitbekommen hatte. Die Tatverdächtigen wurden ins Polizeigewahrsam gebracht. Die "EK-Pocket" ermittelt und führt derzeit Vernehmungen durch. Der ältere Mann aus Nordafrika, der bereits mehrfach wegen ähnlicher Delikte in Erscheinung getreten ist, soll heute noch dem Haftrichter vorgeführt werden. Die Ermittler können ihm noch eine weitere Tat aus der letzten Woche nachweisen. Der andere musste nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen aufgrund mangelnder Haftgründe (fester Wohnsitz) entlassen werden.

