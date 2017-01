POL-D: Einladung zum Foto- und Pressetermin, Mittwoch, 1. Februar 2017, 10 Uhr - Polizeipuppenbühne stellt aktuelles Programm vor - "Aufregung bei den Ampelindianern"

ein Dokument zum Download

Düsseldorf (ots) - Einladung zum Foto- und Pressetermin

Polizeipuppenbühne stellt aktuelles Programm vor - "Aufregung bei den Ampelindianern"



In diesem Jahr werden circa 3200 Kinder verschiedener Vorschuleinrichtungen die rund 30 Vorstellungen der Polizeipuppenbühne besuchen und anschließend in den Club der Ampelindianer aufgenommen. Spielerisch soll den Kindern das richtige Verhalten im Straßenverkehr vermittelt werden. Am Ende des Stücks bekommen die stolzen Ampelindianer ein Armband in den Stammesfarben.

Jedes Jahr schreiben die Beamten der Verkehrsunfallprävention ein neues Stück und stellen neue Puppen her, um für die kleinsten Verkehrsteilnehmer das Erlernen erster Verkehrsregeln interessant und einprägsam zu gestalten.

In diesem Jahr werden erstmals die "neuen Gesichter" der Puppenbühne, Polizeioberkommissarin Sonja Martin und ihre Kollegin Polizeioberkommissarin Janett Louis das Stück vorführen.

Zur Vorstellung des neuen Programms sind Sie herzlich eingeladen.

Wann: Mittwoch, 1. Februar 2017, 10 Uhr Wo: Aula der Heinrich-Heine-Grundschule Heerdter Landstraße 186 40549 Düsseldorf

