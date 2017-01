POL-D: Flingern - Zivilfahnder ziehen Automarder aus dem Verkehr - Mehrere Taten - Ermittlungen dauern an - Untersuchungshaft

Düsseldorf (ots) - Flingern - Zivilfahnder ziehen Automarder aus dem Verkehr - Mehrere Taten - Ermittlungen dauern an - Untersuchungshaft

Am Freitagabend gelang Zivilfahndern der Polizeiinspektion Mitte die Festnahme eines Mannes, der zuvor die Scheibe eines Pkw eingeschlagen und mehrere Gegenstände entwendet hatte. Der 40-jährige Drogenkranke, der den erfahrenen Polizisten bereits bekannt war, befindet sich in Untersuchungshaft. Die Spezialisten des Kriminalkommissariats prüfen derzeit, wie viele Taten ihm zugerechnet werden können.

Gegen 18.15 Uhr fiel aufmerksamen Zivilfahndern der Düsseldorfer Polizei im Bereich Stadtmitte der 40 Jahre alte Mann auf. Er war den Polizisten bereits aus vergangenen Einsätzen (Kfz-Aufbrüche) bekannt. Aufgrund der Erkenntnisse entschieden sich die Fahnder für eine kurzfristige Observation und folgten dem Mann vom Hauptbahnhof bis nach Flingern. Dort begab sich der 40-Jährige mit seinem Rucksack in eine Tiefgarage, wo die Beamten ihn zunächst aus den Augen verloren. Kurze Zeit später verließ er diese wieder, jedoch mit einem zweiten Rucksack. In dem Parkhaus stellten die Beamten einen aufgebrochenen Pkw fest, woraufhin sie den Tatverdächtigen festnahmen. Der drogenkranke Mann, der noch im Besitz der Beute war, gestand die Tat und einen weiteren Diebstahl. Durch die Spezialisten des Kriminalkommissariats wurde der Tatverdächtige bereits dem Haftrichter vorgeführt. Er befindet sich in Untersuchungshaft. Es ist zu vermuten, dass der Polizeibekannte für diverse Pkw-Aufbrüche im Stadtgebiet verantwortlich ist. Die Ermittlungen dauern an.

