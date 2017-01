POL-D: Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft und der Polizei - Streit auf der Straße ausgetragen - Verdacht eines versuchten Tötungsdelikts - 45-Jähriger schwer verletzt - 32- und 37-Jähriger festgenommen

Düsseldorf (ots) - Streit auf der Straße ausgetragen - Verdacht eines versuchten Tötungsdelikts - 45-Jähriger schwer verletzt - 32- und 37-Jähriger festgenommen - Kommission eingerichtet - Ermittlungen dauern an

Sonntag, 15. Januar 2017, 21.10 Uhr

Oberbilk - Bei einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gestern Abend auf der Straße wurde ein 45-Jähriger aus dem Kreis Viersen lebensgefährlich verletzt. Mittlerweile ist sein Zustand stabil. Im Zuge des polizeilichen Einsatzes vor Ort wurde ein 32-Jähriger aus Leverkusen unter dringendem Tatverdacht festgenommen. Gegen einen 37-Jährigen aus Düsseldorf wird ebenfalls ermittelt. Hintergrund könnte ein länger schwelender Familienstreit sein.

Zur Tatzeit wurden die Funkstreifen zu einer größeren Schlägerei an die Kölner Straße gerufen. Als die Beamten eintrafen, mussten die Polizisten mehrere Personen auf der Straße unter Einsatz des Reizstoffsprühgeräts und des Einsatzstocks auf Distanz halten bzw. trennen. Im Zuge der Vernehmungen stellte sich heraus, dass offenbar zunächst der Geschädigte (45 Jahre) und der Beschuldigte (32 Jahre) aneinander geraten waren. Hierbei wurde der 45-Jährige mit einem Küchenmesser verletzt. Die Ermittlungen zu den genauen Abläufen hierzu dauern an. Für den Angriff soll der 32-Jährige verantwortlich sein. Der Verletzte wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Die umfangreichen Ermittlungen dauern an. Der 32-jährige mutmaßliche Haupttäter soll heute noch dem Haftrichter vorgeführt werden. Der 37-Jährige wurde inzwischen entlassen.

