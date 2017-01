POL-D: +++Meldung der Autobahnpolizei+++ - Wuppertal - A 46 in Richtung Düsseldorf - Verkehrsunfall mit drei Leichtverletzten - Müllwagen kippte um - Aufwendige Bergung - Behinderungen dauern an

Düsseldorf (ots) - +++Meldung der Autobahnpolizei+++ - Wuppertal - A 46 in Richtung Düsseldorf - Verkehrsunfall mit drei Leichtverletzten - Müllwagen kippte um - Aufwendige Bergung - Behinderungen dauern an

Freitag, 6. Januar 2017, 9.53 Uhr

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 56-jähriger Fahrer eines mit Hausmüll beladenen Müllfahrzeugs die Auffahrt Wuppertal-Oberbarmen in Richtung Düsseldorf. Im Bereich der dortigen Rechtskurve, unmittelbar vor Beginn des Beschleunigungsstreifens, verlor er aus bislang unklarer Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug. In der Folge brach das Heck nach links aus und das Fahrzeug kippte auf die rechte Seite. Hierdurch wurden der Seitenstreifen, der Beschleunigungsstreifen und der rechte Fahrstreifen blockiert.

Sowohl der Fahrer, als auch seine beiden Mitinsassen wurden leicht verletzt in verschiedene Krankenhäuser gebracht. Nachdem ein Versuch des Aufrichtens des Fahrzeugs misslang, wurde ein zweiter Kran aus Wuppertal angefordert. Für die Dauer der Bergung, die noch unbestimmte Zeit andauert, steht nur ein Fahrstreifen zur Verfügung.

Zurzeit besteht ein Stau von circa zwei Kilometern Länge zwischen dem Kreuz Wuppertal-Nord und der Anschlussstelle Wuppertal-Oberbarmen; die Autobahnen A 1 und A 43 sind störungsfrei.

Die Auffahrt Oberbarmen bleibt in Richtung Düsseldorf gesperrt. Sobald die Vorarbeiten für die Bergung des Müllfahrzeugs abgeschlossen sind, muss die A 46 voraussichtlich für circa 15 - 20 Minuten voll gesperrt werden. Die Maßnahmen sollen bis in die Nachmittagsstunden andauern. Eine Umleitungsempfehlung erfolgt über die A 1 und L 418; der übrige Verkehr wird an der AS Wuppertal-Oberbarmen abgeleitet. Der Sachschaden wird derzeit auf circa 50.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell