POL-D: Frau in Bilk belästigt - Polizei sucht Zeugen

Düsseldorf (ots) - Die Düsseldorfer Polizei sucht Zeugen eines Vorfalls, der sich gestern Morgen auf der Bachstraße in Bilk ereignete. Eine 18-Jährige war zu Fuß in Richtung Martinstraße unterwegs, als ein Mann sie von hinten umklammerte und mit einer Hand in den Schritt griff. Nachdem die Geschädigte sich zur Wehr gesetzt hatte, ließ der Täter von ihr ab und flüchtete über die Bachstraße in Richtung Niederstraße. Er soll etwa Mitte dreißig, circa 1,70 Meter groß und hellhäutig gewesen sein. Er trug eine braune Regenjacke (Kapuze über den Kopf gezogen) und Blue-Jeans.

Hinweise werden erbeten an das Kriminalkommissariat 12 unter der Rufnummer 0211-8700.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell