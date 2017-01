POL-D: Düsseltal - Fußgängerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Düsseldorf (ots) - Mittwoch, 4. Januar 2017, 17.30 Uhr

Ein 32-Jähriger befuhr mit seinem Smart die Rethelstraße in Fahrtrichtung Franklinbrücke und beabsichtigte nach rechts in die Ahnfeldstraße abzubiegen. Dabei übersah er eine 35 Jahre alte Fußgängerin, die auf dem linken Gehweg der Rethelstraße in Richtung Brehmstraße ging und die Fahrbahn im Bereich einer Fußgängerfurt bei Grünlicht betreten hatte, um die Ahnfeldstraße zu überqueren. Die Frau wurde vom Pkw erfasst und zu Boden geschleudert. Dabei erlitt sie schwere Verletzungen, die stationär im Krankenhaus behandelt werden.

