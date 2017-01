POL-D: Friedrichstadt - Polizei sucht Zeugen nach Körperverletzung

Düsseldorf (ots) - Ein Körperverletzungsdelikt aus dem vergangenen Jahr beschäftigt nach wie vor die Ermittler der Polizei im Düsseldorfer Süden. Ein 43-Jähriger war auf offener Straße geschlagen worden und hatte sich hierbei, wie später bekannt wurde, schwere Verletzungen zugezogen. Bislang führten die Ermittlungen nicht zur Identifizierung des Täters.

Am Donnerstag, dem 22. Dezember 2016, war der 43-jährige Düsseldorfer um kurz vor 9 Uhr an seiner Arbeitsstelle an der Gladbacher Straße erschienen. Kollegen fiel gleich auf, dass der Mann desorientiert wirkte und eine Platzwunde am Hinterkopf aufwies. Der alarmierte Rettungswagen brachte den 43-Jährigen in ein Krankenhaus, in dem er stationär behandelt werden musste. Laut Aussagen der Ärzte bestand zwischenzeitlich sogar Lebensgefahr. Ermittlungen ergaben, dass der Mann Opfer einer Körperverletzung an der Haltestelle Friedrichstraße/Bilker Allee geworden sein muss. Eine Zeugin berichtete später, dass sie einen Unbekannten gesehen habe, der dem Geschädigten mehrere Schläge ins Gesicht zugefügt hätte. Das Opfer habe ihr jedoch auf Nachfrage entgegnet, dass alles okay sei. Der Aggressor soll etwa 20 bis 25 Jahre alt gewesen sein und hätte eine grüne Bomberjacke getragen. Alle vorliegenden Informationen, sowie die bruchstückhaften Erinnerungen des 43-Jährigen an das Geschehene führten bislang nicht zur Tatklärung. Somit wendet sich die Kriminalpolizei nun noch einmal an die Öffentlichkeit und fragt:

Wer hat am Donnerstag, 22. Dezember 2016, in der Zeit zwischen 8.15 Uhr und 8.45 Uhr, eine Auseinandersetzung im Bereich der Friedrichstraße Ecke Bilker Allee beobachtet?

Hinweise werden erbeten an das Kriminalkommissariat 35 unter der Rufnummer 0211-8700.

