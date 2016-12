POL-D: Benrath: 81-jähriger Radfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Düsseldorf (ots) - Benrath: 81-jähriger Radfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Donnerstag, 29. Dezember 2016, 15.05 Uhr

Ersten polizeilichen Ermittlungen zufolge war ein 60 Jahre alter Mann aus Düsseldorf zur Unfallzeit mit seinem Daimler auf der Forststraße in Richtung Börchemstraße unterwegs. Als er nach links in die Straße Am Wald abbiegen wollte, übersah er offenbar einen 81-jährigen Mann, der ihm mit seinem E-Bike entgegenkam. Es kam zur Kollision und der 81-Jährige stürzte zunächst auf die Motorhaube des Autos und danach auf die Straße. Ein Rettungswagen brachte den Schwerverletzten in eine Klinik, wo er stationär versorgt wird.

Das angeforderte Verkehrsunfallaufnahme-Team sicherte die Unfallspuren.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell