POL-EN: Sprockhövel - Kellerräume im Mehrfamilienhaus aufgebrochen

Sprockhövel (ots) - In der Zeit vom 05.10.2017, 16.00 Uhr bis 06.10.2017, 20.30 Uhr drangen unbekannte Täter in einem Mehrfamilienhaus am Starenweg gewaltsam in vier Kellerräume ein. Ob etwas entwendet wurde, ist nicht bekannt.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 01525/4765005

Fax: 02336/9166-2199

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell