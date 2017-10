POL-EN: Hattingen - Zwei Einbrüche in Einfamilienhäuser

Riegel vor! Sicher ist sicherer Bild-Infos Download

Hattingen (ots) - Am 07.10.2017, zwischen 19.30 Uhr und 21.30 Uhr, wurde in ein Einfamilienhaus am Karl-Roth-Weg eingebrochen. Die Täter hebelten ein Fenster auf und durchwühlten in den Wohnräumen mehrere Schränke. Sie entwendeten Ausweisepapiere, eine Spielekonsole und einen Fahrzeugschlüssel, mit dem sie vor dem Gebäude einen abgestellten braunen Pkw Opel Insignia, Baujahr 2011, starteten und davon fuhren. Am gleichen Tag, gegen 11.30 Uhr, versuchten unbekannte Täter gewaltsam durch eine Terrassentür in ein Einfamilienhaus an der Hermannstraße einzudringen. Das Vorhaben scheiterte.

Vor dem Hintergrund der aktuell laufenden Aktionswoche der Polizei NRW "Riegel vor! Sicher ist sicherer.": Die meisten Einbrüche erfolgen durch das Aufhebeln eines Fensters. Deshalb ist es wichtig seine eigenen Fenster so einbruchshemmend wie möglich zu sichern. Um es einem Einbrecher schwer zu machen, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Beispielsweise können Pilzkopfzapfen statt Rollzapfen oder eine Aufschraubsicherung mehr Schutz bieten. Wem das alles nichts sagt, sollte sich von einem Experten beraten lassen. Polizeitipp: Lassen Sie sich kostenlos von einem Technischen Fachberater der Polizei beraten und rüsten Sie ihre Fenster um. Die zuständige Dienststelle für Kriminalprävention und Opferschutz der Polizei EN ist unter 02336/9166-2952 für Sie erreichbar.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 01525/4765005

Fax: 02336/9166-2199

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell