POL-EN: Schwelm - Zwei Pkw beschädigt

Schwelm (ots) - Am 07.10.2017, zwischen 22.30 Uhr und 22.40 Uhr, machten sich zwei unbekannte Täter auf der Schwelmestraße an einem abgestellten grünen Pkw Chrysler zu schaffen. Sie brachen die Fahrertür auf und setzten sich auf den Fahrersitz. Als ein Anwohner die Täter ansprach, liefen die Täter in Begleitung von vier weiteren Personen in Richtung Innenstadt davon. Am 08.10.2017, gegen 08.50 Uhr, schlugen unbekannte Täter auf der Luisenstraße die Seitenscheibe eines abgestellten silbernen Pkw Daimler Chrysler ein. Ob etwas entwendet wurde, ist nicht bekannt.

