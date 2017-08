POL-EN: Diebe erbeuten gleich zweimal Handtaschen aus geparkten Autos

Schwelm (ots) - Am 08.08.2017 erbeuteten Unbekannte aus zwei geparkten Autos jeweils eine zurückgelassene Handtasche. In der Zeit zwischen 07:30 Uhr und 16:15 Uhr schlugen die Täter die Seitenscheiben der Autos ein und stahlen die im Fahrzeug belassenen Handtaschen. Die Polizei warnt noch einmal davor, Wertgegenstände sichtbar in geparkten Fahrzeugen zurückzulassen. Auch kurze Abwesenheiten werden durch die Täter genutzt.

