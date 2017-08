POL-EN: Pkw verursacht Verkehrsunfall mit Radfahrer und flüchtet

Wetter (ots) - Am 06.08.2017, gegen 14:00 Uhr, befuhr ein 51-jähriger Wittener die Wittener Straße mit seinem Fahrrad aus Richtung Witten kommend. An der Einmündung Schmiedestraße übersah ein Pkw Fahrer den von links kommenden Fahrradfahrer und fuhr in den Einmündungsbereich. Der Radfahrer versuchte dem Pkw auszuweichen und stürzte dabei. Bei dem Sturz erlitt der Radfahrer leichte Verletzungen. Der Pkwfahrer setzte seine Fahrt in Richtung Osterfeldstraße fort, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Bei dem Pkw soll es sich um einen gold- oder beigefarbenen Kleinwagen, ähnlich eines Golfs, gehandelt haben. Die Polizei sucht nach Zeugen, die weitere Hinweise hinsichtlich des flüchtigen Fahrzeuges geben können.

