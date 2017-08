POL-EN: Täter nutzen offenstehende Terrassentür und entwenden ein Mobiltelefon

Gevelsberg (ots) - Am 06.08.2017 gelangte ein Unbekannter, in der Zeit von 12:45 Uhr bis 13:00 Uhr, durch eine offenstehende Terrassentür in ein Einfamilienhaus an der Kirchwinkelstraße. Der Täter entkam unerkannt mit einem Mobiltelefon der Marke Samsung, welches sich auf dem Wohnzimmertisch befand.

