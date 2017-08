POL-EN: Einbrüche in Wohnung und Pfarrbüro

Sprockhövel (ots) - Am 04.08.2017 brachen unbekannte Täter, in der Zeit von 15:00 Uhr bis 20:15 Uhr, in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Heidestraße ein. Auf bisher nicht bekannte Weise gelangten sie in die Wohnung und entwendeten einen kleinen Bargeldbetrag. In der Zeit vom 04.08.2017, 12:00 Uhr, bis 05.08.2017, 12:30 Uhr, drangen Unbekannte in das Pfarrhaus an der Gevelsberger Straße ein. Sie hebelten ein Fenster auf und durchwühlten das Innere des Gebäudes. Beute fanden sie hier nicht.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell