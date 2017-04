POL-EN: Hattingen - Diebstahl aus Pkw

Hattingen (ots) - Am 08.02.2017, zwischen 12.15 Uhr und 12.30 Uhr, drangen unbekannte Täter in der zweiten Etage eines Parkhauses an der Straße Reschop auf noch ungeklärte Weise in einen Pkw Ford Kastenwagen ein. Sie entwendeten ein Mobiltelefon der Marke Apple.

