POL-EN: Hattingen - Blauen Pkw Renault Twingo beschädigt

Hattingen (ots) - In der Zeit vom 02.02.2017, 11.30 Uhr bis 03.02.2017, 05.30 Uhr beschädigte der Fahrer eines gelben Fahrzeugs auf der Straße Lange Horst einen am Fahrbahnrand abgestellten blauen Pkw Renault Twingo am Heck. Der Verursacher flüchtete, ohne eine Schadensregulierung eingeleitet zu haben. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 02324/9166-6000.

